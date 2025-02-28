Ціни на тепличні огірки в Україні почали падати
Київ • УНН
Вартість тепличних огірків в Україні знизилася на 11% до 80-120 грн/кг через збільшення пропозиції. Експерти прогнозують подальше зниження цін на тлі зростаючої пропозиції та низького попиту.
Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово падати, і це пов'язано з тим, що збільшується пропозиція овочів нового обороту. На даний момент більшість тепличних комбінатів України приступили до реалізації такої продукції. Фахівці не виключають, що ціни будуть знижуватися і далі. Про це повідомляє EastFruit, передає УНН.
Деталі
Наразі ціна на огірки - в межах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Ще один фактор, що впливає на зниження цін - скорочення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель, посилаючись на низькі темпи збуту в роздробі.
Зараз тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключає подальшого зниження цін у цьому сегменті. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція з кожним днем продовжує збільшуватися, а збут низький.
Нагадаємо
Станом на 15 лютого ціни на тепличні огірки зростали. Тоді продукція надходила в продаж по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів.