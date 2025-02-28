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Ціни на тепличні огірки в Україні почали падати

Київ • УНН

 • 50488 перегляди

Вартість тепличних огірків в Україні знизилася на 11% до 80-120 грн/кг через збільшення пропозиції. Експерти прогнозують подальше зниження цін на тлі зростаючої пропозиції та низького попиту.

Ціни на тепличні огірки в Україні почали падати

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово падати, і це пов'язано з тим, що збільшується пропозиція овочів нового обороту. На даний момент більшість тепличних комбінатів України приступили до реалізації такої продукції. Фахівці не виключають, що ціни будуть знижуватися і далі. Про це повідомляє EastFruit, передає УНН.

Деталі

Наразі ціна на огірки - в межах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще один фактор, що впливає на зниження цін - скорочення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель, посилаючись на низькі темпи збуту в роздробі.

Зараз тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключає подальшого зниження цін у цьому сегменті. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція з кожним днем продовжує збільшуватися, а збут низький.

Нагадаємо

Станом на 15 лютого ціни на тепличні огірки зростали. Тоді продукція надходила в продаж по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів.

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