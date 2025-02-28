Цены на тепличные огурцы в Украине начали падать
Киев • УНН
Стоимость тепличных огурцов в Украине снизилась на 11% до 80-120 грн/кг из-за увеличения предложения. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на фоне растущего предложения и низкого спроса.
Цены на тепличные огурцы на украинском рынке начали постепенно падать, и это связано с тем что увеличивается предложение овощей нового оборота. На данный момент большинство тепличных комбинатов Украины приступили к реализации такой продукции. Специалисты не исключают, что цены будут снижаться и далее. Об этом сообщает EastFruit, передает УНН.
Детали
На данный момент цена на огурцы - в пределах 80-120 грн/кг($1,93-2,89/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Еще один фактор, влияющий на снижение цен - сокращение спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании и сети супермаркетов на текущей неделе снизили объемы закупок, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице.
Сейчас тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключает дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение с каждым днем продолжает увеличиваться, а сбыт низкий.
Напомним
По состоянию на 15 февраля цены на тепличные огурцы росли. Тогда продукция поступала в продажу по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов.