Цена биткоина стабилизировалась на $97 тысячах из-за новых данных CPI

В среду биткоин оставался относительно стабильным после недавнего снижения, поскольку трейдеры воздерживались от значительных действий в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие решения по процентным ставкам. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Цены на криптовалютном рынке на этой неделе понесли существенные потери из-за снижения аппетита к риску, вызванного геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме того, рынки переживают фиксацию прибыли после ноябрьского роста.

К 00:53 по восточноевропейскому времени (05:53 по Гринвичу) биткоин вырос на 0,6%, достигнув $97 483,5.

Главное внимание трейдеров было сосредоточено на данных об инфляции, которые ожидаются позже в среду. Эти данные могут повлиять на будущие решения Федерального резерва, в частности относительно ожидаемого снижения ставок на 25 базисных пунктов во время следующего заседания.

Однако долгосрочные перспективы ставок остаются неопределенными из-за признаков ускорения инфляции. Ожидается, что протекционистская и экспансионистская политика Дональда Трампа также будет способствовать сохранению высокой инфляции, что может удерживать ставки на повышенном уровне в перспективе.

Высокие процентные ставки создают трудности для спекулятивных активов, в частности криптовалют, ограничивая доступную ликвидность для инвестиций.

Акции компании MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), которая является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов, во вторник выросли на фоне спекуляций относительно возможного включения в индекс Nasdaq 100. Этот шаг может стимулировать дальнейший рост стоимости акций.

В 2024 году акции MicroStrategy выросли на 450%, что связано с успешными инвестициями компании в биткоин. Она продолжает выпускать долговые обязательства для дальнейших закупок криптовалюты. По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, включение акций компании в Nasdaq 100 может привлечь инвестиции биржевых фондов на сумму не менее $2,1 млрд.

Среди других криптовалют в среду наблюдалась смешанная динамика. Хотя на предыдущих сессиях альткоины понесли потери из-за активной фиксации прибыли, большинство из них остаются на более высоких уровнях по сравнению с началом года.

Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, снизился на 1,1% до $3 661,36. XRP стабилизировался на уровне $2,3368 после восстановления от 10-дневного минимума. Solana выросла на 1,3%, тогда как Cardano и Polygon не изменились. Среди мем-токенов Dogecoin упал на 3,4%.

Напомним

На прошлой неделе крупнейшая криптовалюта мира упала до $94 тысяч долларов на фоне объявления президентом Южной Кореи военного положения из-за угрозы импичмента.