"Это были ротационные мероприятия": ВМС ВСУ об уничтожении катера рф в Черном море

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"Я не могу сказать, что это было "высадкой" потому, что десант высаживается на чужую территорию. А они (военные рф, - ред.) высаживали личный состав на ту территорию, которую они сейчас удерживают, на оккупированное побережье. Поэтому, соответственно, это были ротационные мероприятия", - сказал Плетенчук.

Детали

Он отметил, что на видео, которое обнародовали ВМС ВСУ, видно, что военные рф загружаются "не десантным способом, а просто загружают имущество, личный состав".

"И в этот момент произошло то, что и должно было произойти. Наносится огневое поражение с воздуха, в результате чего шесть военнослужащих рф погибло на месте, еще двое - ранены. Сам катер тоже выведен из строя", - резюмировал он.

Напомним

В ВМС ВСУ 3 сентября сообщили, что украинская морская авиация уничтожила вражеский катер на северо-западе Черного моря.