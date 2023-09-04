"Це були ротаційні заходи": ВМС ЗСУ про знищення катера рф у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення українськими бійцями російського катера типу "Тунець", зауважив в ефірі національного телемарафону, що окупанти таким чином проводили ротаційні заходи, передає УНН.
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"Я не можу сказати, що це було "висадкою" тому, що десант висаджується на чужу територію. А вони (військові рф, - ред.) висаджували особовий склад на ту територію, яку вони зараз утримують, на окуповане узбережжя. Тому, відповідно, це були ротаційні заходи", - сказав Плетенчук.
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Він зауважив, що на відео, яке оприлюднили ВМС ЗСУ, видно, що військові рф завантажуються "не в десантний спосіб, а просто завантажують майно, особовий склад".
"І в цей момент відбулося те, що і мало відбутися. Наноситься вогневе ураження з повітря, внаслідок чого шість військовослужбовців рф загинуло на місці, ще двоє - поранені. Сам катер теж виведений з ладу", - резюмував він.
Нагадаємо
У ВМС ЗСУ 3 вересня повідомили, що українська морська авіація знищила ворожий катер на північному заході Чорного моря.