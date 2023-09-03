Ворожий катер "відмінусували" у Чорному морі

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"У північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", - повідомили у ВМС у Telegram.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 264 660 осіб, 4476 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.