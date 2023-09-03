Вражеский катер "отминусовали" в Черном море

Цитата

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 “Тунец”. Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов", - сообщили в ВМС в Telegram.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники.