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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Вражеский катер "отминусовали" в Черном море

Вражеский катер "отминусовали" в Черном море

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская морская авиация уничтожила вражеский катер на северо-западе Черного моря, сообщили в ВМС ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

Цитата

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 “Тунец”. Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов", - сообщили в ВМС в Telegram.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники.

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