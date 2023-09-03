Вражеский катер "отминусовали" в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская морская авиация уничтожила вражеский катер на северо-западе Черного моря, сообщили в ВМС ВСУ в воскресенье, пишет УНН.
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"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 “Тунец”. Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов", - сообщили в ВМС в Telegram.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники.