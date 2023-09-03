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Ще плюс 600 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 264 660 осіб, 4476 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
  • танків ‒ 4476 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5582 (+22) од,
  • РСЗВ – 739 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 841 (+6).

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Окупанти атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Протиповітряна оборона знищили 22 ударних дрона з 25 запущених.

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