Ще плюс 600 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 264 660 осіб, 4476 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
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- танків ‒ 4476 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
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- артилерійських систем – 5582 (+22) од,
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- РСЗВ – 739 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
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- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
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- спеціальна техніка ‒ 841 (+6).
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Нагадаємо
Окупанти атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Протиповітряна оборона знищили 22 ударних дрона з 25 запущених.