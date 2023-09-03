Еще плюс 600 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.