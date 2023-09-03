Еще плюс 600 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 264660 (+600) человек,
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- танков - 4476 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 5582 (+22) ед,
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- РСЗО – 739 (+3) ед,
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- средства ПВО - 502 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11),
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- крылатые ракеты - 1447 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59) ед,
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- специальная техника - 841 (+6).
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Напомним
Оккупанты атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Противовоздушная оборона уничтожили 22 ударных дрона из 25 запущенных.