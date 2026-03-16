Трое мужчин получили ранения из-за удара рф по предприятию в Харькове

россия ударила по предприятию в Харькове, известно о трех пострадавших, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

52-летний, 54-летний и 62-летний мужчины пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова - сообщил глава ОВА Синегубов.

По его словам, всем оказывается медицинская помощь.

"В результате обстрела повреждены складские помещения и забор", - отметил глава ОВА.

Ранее сегодня россия утром уже била по Харькову дронами, известно о пострадавшем, повреждена транспортная инфраструктура.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БпЛА Киевский район, и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека - в селе Оскол пострадал 54-летний мужчина; в селе Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 42-летний мужчина.