Трое мужчин получили ранения из-за удара рф по предприятию в Харькове
Киев • УНН
В результате атаки на Немышлянский район повреждены склады и забор. Пострадавшим мужчинам в возрасте от 52 до 62 лет оказывают необходимую медицинскую помощь.
россия ударила по предприятию в Харькове, известно о трех пострадавших, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
52-летний, 54-летний и 62-летний мужчины пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова
По его словам, всем оказывается медицинская помощь.
"В результате обстрела повреждены складские помещения и забор", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Ранее сегодня россия утром уже била по Харькову дронами, известно о пострадавшем, повреждена транспортная инфраструктура.
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БпЛА Киевский район, и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека - в селе Оскол пострадал 54-летний мужчина; в селе Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 42-летний мужчина.