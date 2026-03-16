Троє чоловіків отримали поранення через удар рф по підприємству в Харкові

росія вдарила по підприємству у Харкові, відомо про трьох постраждалих, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству в Немишлянському районі Харкова - повідомив голова ОВА Синєгубов.

З його слів, усім надається медична допомога.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан", - зазначив голова ОВА.

Раніше сьогодні росія вранці вже била по Харкову дронами, відомо про постраждалого, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Київський район, і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей - у селі Оскіл постраждав 54-річний чоловік; у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 42-річний чоловік.