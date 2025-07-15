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Три страны ЕС блокируют снижение цен на российскую нефть: глава МИД Дании озвучил подробности

Киев • УНН

 • 2164 просмотра

Три страны Европейского Союза выступают против снижения цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил об отсутствии консенсуса, не называя конкретных стран.

Три страны ЕС блокируют снижение цен на российскую нефть: глава МИД Дании озвучил подробности

Три страны Европейского Союза выступают против снижения цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД Дании, пока не удалось достичь консенсуса по предельной цене на российскую нефть, так как три страны ЕС выступают против этого. При этом дипломат не уточнил, о ком именно идет речь.

Он отметил: если этого не произойдет сегодня, 15 июля, то это может произойти завтра, 16 июля.

Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что сейчас важно воспользоваться "импульсом, созданным новыми сообщениями Трампа вчера", чтобы усилить давление на Россию и применить санкции.

Мы работаем над тем, чтобы найти какие-то инновационные решения, благодаря которым мы сможем снизить эту предельную цену. Сейчас время подтолкнуть Путина к столу переговоров

– заявил министр иностранных дел Дании.

Напомним

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила надежду на принятие 18-го пакета санкций блока против россии "сегодня или завтра".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Кайя Каллас
Ларс Лёкке Расмуссен
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
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