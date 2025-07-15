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Три країни ЄС блокують зниження цін на російську нафту: голова МЗС Данії озвучив подробиці

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

Три країни Європейського Союзу виступають проти зниження цін на російську нафту в рамках 18-го пакету санкцій. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив про відсутність консенсусу, не називаючи конкретних країн.

Три країни ЄС блокують зниження цін на російську нафту: голова МЗС Данії озвучив подробиці

Три країни Європейського Союзу виступають проти зниження цін на російську нафту в рамках 18-го пакету санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, передає УНН.

Деталі

За словами очільника МЗС Данії, наразі не вдалось досягти консенсусу щодо граничної ціни на російську нафту, бо три країни ЄС виступають проти цього. При цьому дипломат не уточнив, про кого саме йдеться.

Він зазначив: якщо цього не станеться сьогодні, 15 липня, то це може відбутися завтра, 16 липня.

Ларс Лекке Расмуссен зазначив, що зараз важливо скористатися "імпульсом, створеним новими повідомленнями Трампа вчора", щоб посилити тиск на росію та застосувати санкції.

Ми працюємо над тим, щоб знайти якісь інноваційні рішення, завдяки яким ми зможемо знизити цю граничну ціну. Зараз час підштовхнути путіна до столу переговорів

– заявив міністр закордонних справ Данії.

Нагадаємо

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сподівання щодо ухвалення 18-го пакету санкцій блоку проти росії "сьогодні чи завтра".

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Кая Каллас
Ларс Люкке Расмуссен
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
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