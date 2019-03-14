Три региона Украины выбраны пилотными для проекта УЕФА GROW

"Новый стратегический план УЕФА GROW включает в себя развитие любительского, детского и женского футбола, футбола для людей с инвалидностью и ветеранов. Днепропетровская, Киевская и Ивано-Франковская области выбраны пилотными регионами для реализации проекта. Главная цель - через популяризацию футбола бороться с физической пассивностью, масштабировать возможности для тренеров, находить скрытые таланты и увеличивать доходы", - говорится в сообщении.

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Вопрос развития массового футбола обсудили в среду представители УЕФА с председателем Днепропетровского областного совета Глебом Прыгуновым.

"Мы уделяем большое внимание спортивной инфраструктуре. Уже построено более 20 новых объектов для комфортных тренировок, как для профессионалов, так и для обычных жителей области. Футбольные площадки с профессиональным покрытием появляются по всей территории региона", - отметил Прыгунов.

Также председатель областного совета отметил, что первые шаги для реализации масштабного проекта можно начать с помощью современных технологий. Существует специальное мобильное приложение, позволяющее собирать команды от одиночных игроков. В режиме онлайн можно узнать время, место встречи, количество желающих поиграть и прочее.

Весь пошаговый механизм работы координаторы проекта УЕФА GROW представят вскоре.

Напомним, в Киеве 13 апреля пройдет новый детский футбольный турнир – на призы обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова.

Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.