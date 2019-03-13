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Вслед за “Динамо” в неуплате налогов обвинили ведущий ФК Болгарии

Вслед за “Динамо” в неуплате налогов обвинили ведущий ФК Болгарии

Киев  •  УНН

 • 8708 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Последние два года болгарский футбольный клуб “Левски” практически не платит налоги, передает УНН со ссылкой на ukr.bg.

Аудит, проведенный в январе текущего года, показал, что финансовая задолженность клуба составляет почти 32 млн болгарских левов (487,6 млн грн). Только за год (2018 к 2017) задолженность клуба, в том числе и по налогам, увеличилась на 4,038 млн левов (61,5 млн грн).

“В последние годы "Левски" практически не платит налоги, а непогашенные налоговые обязательства увеличивают общую задолженность клуба”, — пишет издание, ссылаясь на заявление генерального директора клуба Павла Колева.

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Также сообщается, что в 2018 году на рост задолженности клуба в первую очередь повлияло увеличение расходов на персонал, из-за подписания контрактов с новыми футболистами.

Отметим, что один из ведущих украинских футбольных клубов также подозревается в неуплате налогов. Речь о столичном ФК “Динамо”, который искусственно минимизирует свои налоговые отчисления в бюджет путем декларации зарплат футболистов на минимальном уровне.

Согласно отчетности, динамовцы получают всего 18-20 тис. грн в месяц, что абсолютно не отвечает реальным гонорарам игроков.

По оценкам Андрея Павловского за последние 5 лет, “Динамо” могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн

Как писал УНН, ГФС потребует объяснений от “Динамо” из-за неуплаты налогов с зарплаты экс-динамовца Ленса. 

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