Вслед за “Динамо” в неуплате налогов обвинили ведущий ФК Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Последние два года болгарский футбольный клуб “Левски” практически не платит налоги, передает УНН со ссылкой на ukr.bg.
Аудит, проведенный в январе текущего года, показал, что финансовая задолженность клуба составляет почти 32 млн болгарских левов (487,6 млн грн). Только за год (2018 к 2017) задолженность клуба, в том числе и по налогам, увеличилась на 4,038 млн левов (61,5 млн грн).
“В последние годы "Левски" практически не платит налоги, а непогашенные налоговые обязательства увеличивают общую задолженность клуба”, — пишет издание, ссылаясь на заявление генерального директора клуба Павла Колева.
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Также сообщается, что в 2018 году на рост задолженности клуба в первую очередь повлияло увеличение расходов на персонал, из-за подписания контрактов с новыми футболистами.
Отметим, что один из ведущих украинских футбольных клубов также подозревается в неуплате налогов. Речь о столичном ФК “Динамо”, который искусственно минимизирует свои налоговые отчисления в бюджет путем декларации зарплат футболистов на минимальном уровне.
Согласно отчетности, динамовцы получают всего 18-20 тис. грн в месяц, что абсолютно не отвечает реальным гонорарам игроков.
По оценкам Андрея Павловского за последние 5 лет, “Динамо” могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.
Как писал УНН, ГФС потребует объяснений от “Динамо” из-за неуплаты налогов с зарплаты экс-динамовца Ленса.