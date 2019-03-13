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Слідом за "Динамо" в несплаті податків звинуватили провідний ФК Болгарії

Слідом за "Динамо" в несплаті податків звинуватили провідний ФК Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом останніх двох років болгарський футбольний клуб "Левскі" практично не платить податки, передає УНН з посиланням на ukr.bg.

Аудит, проведений в січні поточного року, показав, що фінансова заборгованість клубу становить майже 32 млн болгарських левів (487,6 млн грн). Тільки за рік (2018 до 2017) заборгованість клубу, в тому числі і по податках, збільшилася на 4,038 млн левів (61,5 млн грн).

"В останні роки "Левскі" практично не платить податки, а непогашені податкові зобов'язання збільшують загальну заборгованість клубу", - пише видання, посилаючись на заяву генерального директора клубу Павла Колева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо"

Також повідомляється, що в 2018 році на зростання заборгованості клубу в першу чергу вплинуло збільшення витрат на персонал, через підписання контрактів з новими футболістами.

Відзначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється в несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.

Відповідно до звітності, динамівці отримують всього 18-20 тис. грн на місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.

За оцінками Андрія Павловського за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити в Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Як писав УНН, ДФС вимагатиме пояснень від "Динамо" через несплату податків з зарплати екс-динамівця Ленса.

Українські Національні Новини

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