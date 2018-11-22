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УЕФА может наказать ФФУ из-за неуплаты налогов “Динамо” - Сытник

Киев  •  УНН

 • 11008 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит сегодня тщательные проверки клубов-участников еврокубков на предмет долгов перед местными фискальными органами. И в случае, если долги имеются, а местная Федерация все равно выдала такому клубу лицензию для участия в еврокубках, то штрафные санкции применяются и к клубу, и к Федерации. Об этом в свете последних санкций УЕФА в отношении ФФ Казахстана, Албании и Сербии написал футбольный журналист Сергей Сытник, передает УНН

Он напомнил, что в числе “штрафников” УЕФА оказался казахстанский ФК “Иртыш” за задолженность перед фискальными органами в размере 1 миллион 800 тысяч евро.

“И хоть позже (в сентябре того же года) этот вопрос был урегулирован, УЕФА удержал с клуба доходы от выступления в Лиге Европы в размере 440 000 евро и оштрафовал на 3000 евро”, — уточнил журналист.

При этом он обратил внимание на то, что УЕФА наказал и федерацию, которая выдала лицензию проблемному ФК.

“Во-первых, УЕФА удержал стимулирующие платежи в размере 100 000 евро (а в случае несоблюдения мирового соглашения, эта сумма может быть увеличена еще на 150 000 евро)”, — написал Сытник.

По аналогии УЕФА наказал федерации (и клубы) Албании и Сербии, добавил он.

По мнению журналиста, сегодня угроза таких же проблем нависла и над украинской федерацией футбола по причине налоговых проблем у ФК “Динамо”.

“Не секрет, что некоторые украинские клубы (участники еврокубков) имеют продолжительную непростую историю взаимоотношений с фискальными органами страны. Так „Динамо“ от налогов пытается уйти с помощью кипрских оффшоров, о чем говорил и президент ФФУ Андрей Павелко, а полтавская „Ворскла“ имела многомесячную задолженность перед игроками по зарплате”, — напомнил Сытник.

В свете последних новостей, ФФУ есть о чем задуматься, считает журналист.

“Ведь, получается, что если федерация выдаст лицензию клубу, который имеет долги перед фискальными органами, это повлечет за собой существенные штрафы и другие санкции от УЕФА, вплоть до лишения права на выдачу лицензии. Если же ФФУ будет до конца стоять на букве закона и выдавать лицензии только образцовым клубам, то есть большой риск, что не все ФК, завоевавшие по спортивному принципу право представлять Украину в еврокубках, попадут туда”, — резюмировал он.

Напомним, что ФК “Динамо” платит своим футболистам официальную зарплату на уровне всего 18-20 тыс. грн, чем искусственно занижает сумы налоговых отчислений в бюджет Украины.

Скандал с налогами “Динамо” тянется уже не первый год. СМИ подсчитали, что за три года, клуб мог уклониться от налогов на суму около 3 млн долларов. В пользу правдивости таких расчетов журналистов говорит несколько фактов.

Первое: бывший динамовец Дерлис Гонсалес публично признался, что ему платили гонорар в размере 110 тыс. долларов ежемесячно, что в разы больше, чем официально задекларированные 18-20 тыс. грн.

Второе, налоговики нашли в схеме финансирования столичного "Динамо“ кипрский оффшор, с помощью которого и происходит уход от 100%-го налогообложения.

Президент ФК Игорь Суркис выступил с заявлением, что не платит футболистам зарплаты “в конвертах”, однако он так и не пояснил, какие реальные заработки его игроков и почему он скрывает их от налоговой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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