УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо" - Ситник

Він нагадав, що серед “штрафників” УЄФА опинився казахстанський ФК “Іртиш” за заборгованість перед фіскальними органами в розмірі 1 мільйон 800 тисяч євро.

“І хоч пізніше (у вересні того ж року) це питання було врегульоване, УЄФА втримав з клубу доходи від виступу в Лізі Європи в розмірі 440 000 євро і оштрафував на 3000 євро”, — уточнив журналіст.

При цьому він звернув увагу на те, що УЄФА покарав і федерацію, яка видала ліцензію проблемному ФК.

“По-перше, УЄФА зняв стимулюючі платежі в розмірі 100 000 євро (а в разі недотримання мирової угоди, ця сума може бути збільшена ще на 150 000 євро)”, — написав Ситник.

За аналогією УЄФА покарав федерації (і клуби) Албанії та Сербії, додав він.

На думку журналіста, сьогодні загроза таких же проблем нависла і над українською федерацією футболу через податкові проблеми у ФК “Динамо”.

“Не секрет, що деякі українські клуби (учасники єврокубків) мають тривалу непросту історію взаємин з фіскальними органами країни. Так, „Динамо“ намагається уникнути податків за допомогою кіпрських офшорів, про що говорив і президент ФФУ Андрій Павелко, а полтавська „Ворскла“ мала багатомісячну заборгованість перед гравцями по зарплаті”, — нагадав Ситник.

У світлі останніх новин ФФУ є над чим замислитися, вважає журналіст.

“Адже, виходить, що якщо федерація видасть ліцензію клубу, який має борги перед фіскальними органами, це потягне за собою істотні штрафи та інші санкції від УЄФА, аж до позбавлення права на видачу ліцензії. Якщо ж ФФУ буде до кінця стояти на букві закону і видавати ліцензії тільки зразковим клубам, то є великий ризик, що не всі ФК, які завоювали за спортивним принципом право представляти Україну в єврокубках, потраплять туди”, — резюмував він.

Нагадаємо, що ФК “Динамо” платить своїм футболістам офіційну зарплату на рівні всього 18-20 тис. грн, чим штучно занижує суми податкових відрахувань до бюджету України.

Скандал з податками “Динамо” тягнеться вже не перший рік. ЗМІ підрахували, що за три роки клуб міг ухилитися від податків на суму близько 3 млн доларів. На користь правдивості таких розрахунків журналістів кажуть кілька фактів.

Перше: колишній динамівець Дерліс Гонсалес публічно зізнався, що йому платили гонорар в розмірі 110 тис. доларів щомісяця, що в рази більше, ніж офіційно задекларовані 18-20 тис. грн.

Друге, податківці знайшли в схемі фінансування столичного “Динамо” кіпрський офшор, за допомогою якого і відбувається відхід від 100%-го оподаткування.

Президент ФК Ігор Суркіс заявив, що не платить футболістам зарплати “в конвертах”, однак він так і не пояснив, які реальні заробітки його гравців і чому він приховує їх від податкової.