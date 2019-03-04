В Украине появится новый детский футбольный турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве 13 апреля пройдет новый детский футбольный турнир – на призы обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Планируется, что в турнире примут участие 20 команд, сформированных из футболистов 2010 года рождения. Соревнования состоятся на полях УТК им. В. Банникова.
В турнире примут участие дети, которые делают первые шаги к будущей профессиональной футбольной карьере.
"Это поколение, на которое мы очень рассчитываем. Рассчитываем на то, что в будущем они пополнят команды национальных сборных и ведущих клубов Украины и будут отстаивать честь нашего государства на самых престижных международных футбольных аренах. Как это в свое время делал наш знаменитый земляк и обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов.
Приятно, что сам Беланов поддержал нашу инициативу и вместе с созданным им благотворительным фондом присоединился к реализации нового проекта ФФУ. Вместе мы организуем замечательный турнир!" - говорит вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Напомним, ветераны АТО попросили объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.