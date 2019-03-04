В Україні з'явиться новий дитячий футбольний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві 13 квітня пройде новий дитячий футбольний турнір – на призи володаря "Золотого м’яча" Ігоря Беланова. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Планується, що у турнірі візьмуть участь 20 команд, сформованих із футболістів 2010 року народження. Змагання відбудуться на полях НТК ім. В. Баннікова.
У турнірі візьмуть участь діти, які роблять перші кроки до майбутньої професіональної футбольної кар’єри.
"Це покоління, на яке ми дуже розраховуємо. Розраховуємо на те, що в майбутньому вони поповнять команди національних збірних і провідних клубів України та відстоюватимуть честь нашої держави на найпрестижніших міжнародних футбольних аренах. Як це у свій час робив наш славетний земляк і володар "Золотого м’яча" Ігор Беланов.
Приємно, що сам Беланов підтримав нашу ініціативу і разом зі створеним ним благодійним фондом доєднався до реалізації нового проекту ФФУ. Разом ми організуємо чудовий турнір!" – каже віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Нагадаємо, ветерани АТО попросили об’єднати два футбольні чемпіонати серед захисників України в один.