Три регіони України обрані пілотними для проекту УЄФА GROW
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Дніпропетровська, Київська та Івано-Франківська області обрані пілотними регіонами для реалізації проекту УЄФА GROW - футбол для всіх і рівні можливості кожному. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради, передає УНН.
"Новий стратегічний план УЄФА GROW включає в себе розвиток аматорського, дитячого та жіночого футболу, футболу для людей з інвалідністю та ветеранів. Дніпропетровська, Київська та Івано-Франківська області обрані пілотними регіонами для реалізації проекту. Головна мета - через популяризацію футболу боротися з фізичної пасивністю, масштабувати можливості для тренерів, знаходити приховані таланти і збільшувати доходи", - йдеться в повідомленні.
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Питання розвитку масового футболу обговорили в середу представники УЄФА з головою Дніпропетровської обласної ради Глібом Пригуновим.
"Ми приділяємо велику увагу спортивній інфраструктурі. Уже побудовано понад 20 нових об'єктів для комфортних тренувань, як для професіоналів, так і для звичайних жителів області. Футбольні майданчики з професійним покриттям з'являються по всій території регіону", - зазначив Пригунов.
Також голова обласної ради зазначив, що перші кроки для реалізації масштабного проекту можна почати з допомогою сучасних технологій. Існує спеціальне мобільний додаток, що дозволяє збирати команди від одиночних гравців. В режимі онлайн можна дізнатися час, місце зустрічі, кількість охочих пограти та інше.
Весь покроковий механізм роботи координатори проекту УЄФА GROW представлять незабаром.
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