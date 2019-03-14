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Три регіони України обрані пілотними для проекту УЄФА GROW

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Дніпропетровська, Київська та Івано-Франківська області обрані пілотними регіонами для реалізації проекту УЄФА GROW - футбол для всіх і рівні можливості кожному. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради, передає УНН.

Три регіони України обрані пілотними для проекту УЄФА GROW

"Новий стратегічний план УЄФА GROW включає в себе розвиток аматорського, дитячого та жіночого футболу, футболу для людей з інвалідністю та ветеранів. Дніпропетровська, Київська та Івано-Франківська області обрані пілотними регіонами для реалізації проекту. Головна мета - через популяризацію футболу боротися з фізичної пасивністю, масштабувати можливості для тренерів, знаходити приховані таланти і збільшувати доходи", - йдеться в повідомленні.

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Питання розвитку масового футболу обговорили в середу представники УЄФА з головою Дніпропетровської обласної ради Глібом Пригуновим.

"Ми приділяємо велику увагу спортивній інфраструктурі. Уже побудовано понад 20 нових об'єктів для комфортних тренувань, як для професіоналів, так і для звичайних жителів області. Футбольні майданчики з професійним покриттям з'являються по всій території регіону", - зазначив Пригунов.

Також голова обласної ради зазначив, що перші кроки для реалізації масштабного проекту можна почати з допомогою сучасних технологій. Існує спеціальне мобільний додаток, що дозволяє збирати команди від одиночних гравців. В режимі онлайн можна дізнатися час, місце зустрічі, кількість охочих пограти та інше.

Весь покроковий механізм роботи координатори проекту УЄФА GROW представлять незабаром.

Нагадаємо, в Києві 13 квітня пройде новий дитячий футбольний турнір - на призи володаря "Золотого м'яча" Ігоря Бєланова.

Також нагадаємо, ветерани АТО попросили ФФУ об'єднати два футбольних чемпіонату серед захисників України в один.

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