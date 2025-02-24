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Три года боли и надежды: как Фонд Вадима Столара помогает украинцам во время полномасштабной войны

Три года боли и надежды: как Фонд Вадима Столара помогает украинцам во время полномасштабной войны

Киев  •  УНН

 • 3715 просмотра

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За три года войны Фонд Вадима Столара помог 3 миллионам украинцев через различные проекты поддержки. Организация обеспечивает военных, оказывает психологическую помощь и проводит гуманитарные миссии в разных регионах Украины.

Волонтеры Фонда Вадима Столара рассказали о том, как они помогают украинским военным и гражданским в течение трех лет с момента начала российской полномасштабной агрессии против Украины.

"Наш Фонд был создан еще в 2020 году для помощи врачам в борьбе с пандемией COVID-19. Но с 24 февраля 2022 года мы, как и вся Украина, перешли на военные рельсы - начали помогать нашим защитникам, а также людям, ставшим жертвами этой жестокой войны. За эти три года мы прошли большой путь - от небольших проектов "здесь и сейчас" до организации системной поддержки военных и гражданских. Мы запустили много новых проектов и программ, направленных не только на физическую, но и на психологическую поддержку украинцев, наладили сотрудничество с другими профильными организациями", - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

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За три года участниками проектов и программ Фонда стали 3 000 000 украинцев из разных уголков страны.

Среди крупнейших проектов Фонда Вадима Столара - "++ для ЗСУ", направленный на помощь военным на линии фронта. "Відновись", в рамках которого психоэмоциональную помощь получают семьи с детьми, пострадавшими от войны. "Грант на важливу справу", финансирующий проекты профильных организаций, специализирующихся на различных направлениях физической и психологической поддержки людей. "Історії сильних", которые воспроизводят реальные события из жизни украинцев, пострадавших от войны, чьи голоса звучат не только в Украине, но и во всем мире.

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Фонд регулярно организовывает гуманитарные миссии с выдачей продуктовых наборов в разные города Украины, среди которых: Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, в другие горячие точки, а также места проживания вынужденно перемещенных лиц на западе Украины. 

"Три года Украина продолжает борьбу за свое будущее и свою независимость в условиях полномасштабного вторжения. За это время весь мир увидел невероятный героизм, способность к единению и жажду свободы украинцев. Я благодарю всех тех, кто сегодня стоит на защите нашего государства, тех, кто помогает военным и гражданским в тылу. Спасибо волонтерам нашего Фонда, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается. Держим строй и работаем дальше с надеждой на наступление мира и верой в восстановление и расцвет Украины!" - сказал основатель Фонда Вадим Столар.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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