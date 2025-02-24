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Три роки болю та надії: як Фонд Вадима Столара допомагає українцям під час повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 24542 перегляди

За три роки війни Фонд Вадима Столара допоміг 3 мільйонам українців через різні проєкти підтримки. Організація забезпечує військових, надає психологічну допомогу та проводить гуманітарні місії у різних регіонах України.

Волонтери Фонду Вадима Столара розповіли про те, як вони допомагають українським військовим та цивільним протягом трьох років з моменту початку російської повномасштабної агресії проти України.

"Наш Фонд був створений ще у 2020 році для допомоги лікарям у боротьбі з пандемією COVID-19. Але з 24 лютого 2022 року ми, як і вся Україна, перейшли на воєнні рейки – почали допомагати нашим захисникам, а також людям, що стали жертвами цієї жорстокої війни. За ці три роки ми пройшли великий шлях – від невеликих проєктів "тут і зараз" до організації системної підтримки військових та цивільних. Ми запустили багато нових проєктів і програм, спрямованих не лише на фізичну, а й на психологічну підтримку українців, налагодили співпрацю з іншими профільними організаціями", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

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За три роки учасниками проєктів та програм Фонду стали 3 000 000 українців з різних куточків країни.

Серед найбільших проєктів Фонду Вадима Столара – "++ для ЗСУ", спрямований на допомогу військовим на лінії фронту. "Відновись", у межах якого психоемоційну допомогу отримують сім'ї з дітьми, що постраждали від війни. "Грант на важливу справу", що фінансує проєкти профільних організацій, які спеціалізуються на різних напрямах фізичної та психологічної підтримки людей. "Історії сильних", які відтворюють реальні події з життя українців, що постраждали від війни, чиї голоси звучать не лише в Україні, а й у всьому світі.

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Фонд регулярно організовує гуманітарні місії з видаванням продуктових наборів до різних міст України, серед яких: Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя, в інші гарячі точки, а також місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України. 

"Три роки Україна продовжує боротьбу за своє майбутнє та свою незалежність в умовах повномасштабного вторгнення. За цей час весь світ побачив неймовірний героїзм, здатність до єднання та жагу до свободи українців. Я дякую всім тим, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, тим, хто допомагає військовим та цивільним у тилу. Дякую волонтерам нашого Фонду, які з перших днів повномасштабного вторгнення надають підтримку тим, хто найбільше її потребує. Тримаймо стрій та працюймо далі з надією на настання миру й вірою у відновлення та розквіт України!" – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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