Три депутата из Винницкой области "забыли" задекларировать имущество на более чем 50 млн грн, дела переданы в суд
Киев • УНН
Прокуроры Винницкой области направили в суд дела трех депутатов местных советов за недостоверное декларирование имущества и доходов на более чем 50 млн грн. Среди обвиняемых – супруги-депутаты и депутат Тывровского поселкового совета.
Прокуроры Винницкой области направили в суд обвинительные акты в отношении трех депутатов местных советов по фактам декларирования недостоверной информации (ч. 1, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). По данным следствия, в их ежегодных декларациях не были отражены имущество и доходы на общую сумму более 50 млн грн
Детали
Среди обвиняемых есть супруги депутатов Черновицкого поселкового и Могилев-Подольского районного советов. Мужчина в декларациях за 2021–2024 годы не отразил более 37 млн грн, полученных в долг. Жена в декларации за 2024 год не указала доход от продажи квартиры вблизи Винницы на сумму более 2 млн грн. В общей сложности они совместно не задекларировали активы почти на 40 млн грн.
Также в суд передано дело депутата Тывровского поселкового совета.
По данным следствия, в декларации за 2022 год он умышленно не указал земельный участок, половину квартиры в Виннице, более 6,2 млн грн на банковских счетах, денежные средства в иностранной валюте, а также 4,5 млн грн, одолженных юридическому лицу. Общая сумма недостоверно задекларированных им сведений составляет более 11 млн грн.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, санкция инкриминируемой депутатам статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляли следователи районных подразделений ГУНП в Винницкой области.
