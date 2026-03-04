Три депутата из Винницкой области "забыли" задекларировать имущество на более чем 50 млн грн, дела переданы в суд

Прокуроры направили в суд дела трех депутатов из Винницкой области за недостоверное декларирование более 50 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Винницкой области направили в суд обвинительные акты в отношении трех депутатов местных советов по фактам декларирования недостоверной информации (ч. 1, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). По данным следствия, в их ежегодных декларациях не были отражены имущество и доходы на общую сумму более 50 млн грн - говорится в сообщении.

Детали

Среди обвиняемых есть супруги депутатов Черновицкого поселкового и Могилев-Подольского районного советов. Мужчина в декларациях за 2021–2024 годы не отразил более 37 млн грн, полученных в долг. Жена в декларации за 2024 год не указала доход от продажи квартиры вблизи Винницы на сумму более 2 млн грн. В общей сложности они совместно не задекларировали активы почти на 40 млн грн.

Недостоверное декларирование на 22 млн грн: директор департамента КГГА получил подозрение

Также в суд передано дело депутата Тывровского поселкового совета.

По данным следствия, в декларации за 2022 год он умышленно не указал земельный участок, половину квартиры в Виннице, более 6,2 млн грн на банковских счетах, денежные средства в иностранной валюте, а также 4,5 млн грн, одолженных юридическому лицу. Общая сумма недостоверно задекларированных им сведений составляет более 11 млн грн.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, санкция инкриминируемой депутатам статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляли следователи районных подразделений ГУНП в Винницкой области.

"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании