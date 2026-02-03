Недостоверное декларирование на 22 млн грн: директор департамента КГГА получил подозрение

$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 9574 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 5296 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 15894 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 27483 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 28096 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 26613 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28568 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33800 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43077 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 15415 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 8280 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 14078 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 46103 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 22374 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 46198 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 59919 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 45263 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 48803 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 126193 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 3410 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 26287 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 27039 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 26367 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 24953 просмотра
Недостоверное декларирование на 22 млн грн: директор департамента КГГА получил подозрение

Киев • УНН

 • 384 просмотра

По данным следствия, анализ доходов показал, что реально чиновник мог сэкономить не более 9 млн грн – даже с учетом всех заработков до госслужбы.

Недостоверное декларирование на 22 млн грн: директор департамента КГГА получил подозрение

Директору Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили о подозрении. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2023 год он указал недостоверные сведения о сбережениях на сумму 22 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В ежегодной декларации за 2023 год директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА указал 31 млн грн сбереженных средств. При этом, по данным следствия, анализ доходов показал, что реально он мог сэкономить не более 9 млн грн - даже с учетом всех заработков до госслужбы

– говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, чиновник приобрел квартиру за 8,4 млн грн, автомобили Infiniti и Mercedes-Benz, а также другое имущество. Несмотря на значительные расходы, сумма "сбережений" в декларации оставалась почти неизменной.

Таким образом, в декларацию внесены недостоверные данные на 22 млн грн. По версии следствия, эти суммы могли быть указаны для дальнейшей легализации дорогих покупок. Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины

- говорится в сообщении.

Напомним

1 января 2026 года стартовала ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, которая продлится до 31 марта 2026 года. НАПК напоминает о правилах подачи деклараций и подготовило ряд советов для декларантов.

Алла Киосак

КиевКриминал и ЧП