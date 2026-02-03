Недостоверное декларирование на 22 млн грн: директор департамента КГГА получил подозрение

Директору Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили о подозрении. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2023 год он указал недостоверные сведения о сбережениях на сумму 22 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В ежегодной декларации за 2023 год директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА указал 31 млн грн сбереженных средств. При этом, по данным следствия, анализ доходов показал, что реально он мог сэкономить не более 9 млн грн - даже с учетом всех заработков до госслужбы – говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, чиновник приобрел квартиру за 8,4 млн грн, автомобили Infiniti и Mercedes-Benz, а также другое имущество. Несмотря на значительные расходы, сумма "сбережений" в декларации оставалась почти неизменной.

Таким образом, в декларацию внесены недостоверные данные на 22 млн грн. По версии следствия, эти суммы могли быть указаны для дальнейшей легализации дорогих покупок. Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - говорится в сообщении.

Напомним

1 января 2026 года стартовала ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, которая продлится до 31 марта 2026 года. НАПК напоминает о правилах подачи деклараций и подготовило ряд советов для декларантов.