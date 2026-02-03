Недостовірне декларування на 22 млн грн: директор департаменту КМДА отримав підозру

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомили про підозру. За даними слідства, у щорічній декларації за 2023 рік він вказав недостовірні відомості про заощадження на суму 22 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

У щорічній декларації за 2023 рік директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА вказав 31 млн грн заощаджених коштів. При цьому, за даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби – йдеться у дописі.

Також, за попередньою інформацією, посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума "заощаджень" у декларації залишалися майже незмінною.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок. Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України - йдеться у дописі.

1 січня 2026 року стартувала щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік, яка триватиме до 31 березня 2026 року. НАЗК нагадує про правила подання декларацій та підготувало низку порад для декларантів.