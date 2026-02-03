Недостовірне декларування на 22 млн грн: директор департаменту КМДА отримав підозру

$42.970.16
11:49 • 5288 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 9234 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 5044 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 15746 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 27312 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 27974 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26561 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28537 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33769 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43040 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 15346 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 8150 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 14006 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 45973 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 22294 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 46031 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 59814 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 45185 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 48719 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 125732 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Дональд Трамп
Україна
Харків
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Одеська область
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 3332 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 26248 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 26998 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 26327 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 24915 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

Недостовірне декларування на 22 млн грн: директор департаменту КМДА отримав підозру

Київ • УНН

 • 178 перегляди

За даними слідства, аналіз доходів показав, що реально посадовець міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби.

Недостовірне декларування на 22 млн грн: директор департаменту КМДА отримав підозру

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомили про підозру. За даними слідства, у щорічній декларації за 2023 рік він вказав недостовірні відомості про заощадження на суму 22 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

У щорічній декларації за 2023 рік директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА вказав 31 млн грн заощаджених коштів.  При цьому, за даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби 

– йдеться у дописі.

Також, за попередньою інформацією, посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума "заощаджень" у декларації залишалися майже незмінною.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок. Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

1 січня 2026 року стартувала щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік, яка триватиме до 31 березня 2026 року. НАЗК нагадує про правила подання декларацій та підготувало низку порад для декларантів.

Алла Кіосак

КиївКримінал та НП