Три депутати з Вінниччини "забули" задекларувати майно на понад 50 млн грн, справи передали до суду

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 2514 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 12937 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 40383 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 70010 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 59764 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 63985 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59911 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34191 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28409 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26231 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 13244 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 15840 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 15578 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 9504 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 9758 перегляди
Публікації
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 10124 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 10001 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 68494 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 90100 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 88109 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 3914 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 26448 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 34435 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 38589 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 46841 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Три депутати з Вінниччини "забули" задекларувати майно на понад 50 млн грн, справи передали до суду

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Прокурори Вінниччини скерували до суду справи трьох депутатів місцевих рад за недостовірне декларування майна та доходів на понад 50 млн грн. Серед обвинувачених – подружжя депутатів та депутат Тиврівської селищної ради.

Три депутати з Вінниччини "забули" задекларувати майно на понад 50 млн грн, справи передали до суду

Прокурори скерували до суду справи трьох депутатів з Вінниччини за недостовірне декларування понад 50 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Вінницької області скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох депутатів місцевих рад за фактами декларування недостовірної інформації (ч. 1, ч. 2 ст. 366-2 КК України). За даними слідства, у їхніх щорічних деклараціях не було відображено майна та доходів на загальну суму більше 50 млн грн 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед обвинувачених є подружжя депутатів Чернівецької селищної та Могилів-Подільської районної рад. Чоловік у деклараціях за 2021–2024 роки не відобразив понад 37 млн грн, отриманих у позику. Дружина у декларації за 2024 рік не зазначила дохід від продажу квартири поблизу Вінниці на суму понад 2 млн грн. Загалом вони спільно не задекларували активи майже на 40 млн грн.

Недостовірне декларування на 22 млн грн: директор департаменту КМДА отримав підозру03.02.26, 15:19 • 3367 переглядiв

Також до суду передано справу депутата Тиврівської селищної ради.

За даними слідства, у декларації за 2022 рік він умисно не зазначив земельну ділянку, половину квартири у Вінниці, понад 6,2 млн грн на банківських рахунках, грошові кошти в іноземній валюті, а також 4,5 млн грн, позичених юридичній особі. Загальна сума недостовірно задекларованих ним відомостей становить понад 11 млн грн.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, санкція інкримінованої депутатам статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі районних підрозділів ГУНП у Вінницькій області.

"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні22.10.25, 14:20 • 2815 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Нерухомість
Вінницька область
Вінниця