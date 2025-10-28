Три человека стали жертвами удара рф по Киеву 22 октября: в больнице умерла женщина

Женщина умерла в больнице после атаки рф на Киев 22 октября - число жертв возросло до трех, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

