Три человека стали жертвами удара рф по Киеву 22 октября: в больнице умерла женщина
Киев • УНН
Женщина, находившаяся в тяжелом состоянии после обстрела Киева 22 октября, умерла в больнице, увеличив число жертв до трех. Тогда враг атаковал столицу дронами, повредив Подольский, Деснянский и Оболонский районы.
Женщина умерла в больнице после атаки рф на Киев 22 октября - число жертв возросло до трех, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В больнице умерла женщина, пострадавшая и находившаяся в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября. Эта атака унесла жизни в общей сложности 3 жителей Киева
Дополнение
22 октября около 23 часов враг атаковал Киев с применением дронов. В общей сложности повреждения получили три района столицы – Подольский, Деснянский и Оболонский. В Подольском районе в результате взрыва дрона горел детский сад, а также повреждены крыша одного из домов, поликлиника, офисный центр и здание синагоги. В домах рядом выбиты окна. В Деснянском и Оболонском районах повреждены фасады двух жилых домов и припаркованные рядом автомобили, сообщали в прокуратуре.