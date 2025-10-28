Троє людей стали жертвами удару рф по Києву 22 жовтня: у лікарні померла жінка
Київ • УНН
Жінка, що перебувала в тяжкому стані після обстрілу Києва 22 жовтня, померла в лікарні, збільшивши кількість жертв до трьох. Тоді ворог атакував столицю дронами, пошкодивши Подільський, Деснянський та Оболонський райони.
Жінка померла в лікарні після атаки рф на Київ 22 жовтня - кількість жертв зросла до трьох, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва
Доповнення
22 жовтня близько 23 години ворог атакував Київ із застосуванням дронів. Загалом пошкоджень зазнали три райони столиці – Подільський, Деснянський та Оболонський. У Подільському районі внаслідок вибуху дрона горів дитячий садок, а також пошкоджено дах одного із будинків, поліклініка, офісний центр та будівлю синагоги. У будинках поруч вибиті вікна. У Деснянському та Оболонському районах пошкоджено фасади двох житлових будинків та припарковані поруч автомобілі, повідомляли у прокуратурі.