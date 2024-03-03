Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе
Киев • УНН
Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.
В результате вчерашней атаки рф по Одессе погибли 10 человек, ранения получили 18 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН
Три человека, о которых мы думали, что они под завалами, сегодня обратились к нашим спасателям и сообщили, что они за неделю до вчерашнего дня выехали по своим делам и не были на месте. Это, конечно, позитив.
Кипер добавил, что сегодня в Одессе объявлен день траура
Выражаю соболезнования родным и близким погибших.
Напомним
Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.
Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе3 марта 2024, 08:21 • 15150 просмотров
Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.
В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.
Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.
Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе
Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.
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