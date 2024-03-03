Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

В результате вчерашней атаки рф по Одессе погибли 10 человек, ранения получили 18 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН

Три человека, о которых мы думали, что они под завалами, сегодня обратились к нашим спасателям и сообщили, что они за неделю до вчерашнего дня выехали по своим делам и не были на месте. Это, конечно, позитив. - рассказал он.

Кипер добавил, что сегодня в Одессе объявлен день траура

Выражаю соболезнования родным и близким погибших. - сообщил он

Напомним

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.