Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  155377 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  196807 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  179153 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  208796 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  224116 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  181431 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  165785 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161517 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174506 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172621 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 09:59  •  2043 просмотра

Read in English

Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.

В результате вчерашней атаки рф по Одессе погибли 10 человек, ранения получили 18 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН

Три человека, о которых мы думали, что они под завалами, сегодня обратились к нашим спасателям и сообщили, что они за неделю до вчерашнего дня выехали по своим делам и не были на месте. Это, конечно, позитив. 

 - рассказал он.

Кипер добавил, что сегодня в Одессе объявлен день траура

Выражаю соболезнования родным и близким погибших. 

 - сообщил он

Напомним

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе3 марта 2024, 08:21 • 15150 просмотров

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
odessaОдесса
Троє людей, які вважалися зниклими безвісти, вийшли на звʼязок: Кіпер про вчорашню атаку рф по Одесі
Three people who were reported missing have been contacted: Kiper on yesterday's Russian attack on Odesa
Новости по теме

Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.

Общество •   •  2043 просмотра
Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области

Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.

Война •   •  3136 просмотра
Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области

Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в результате чего более 2400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.

Экономика •   •  7702 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.

Анонсы •   •  8165 просмотра
Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.

Война •   •  11494 просмотра
Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым.

Война •   •  13592 просмотра
После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

В результате утреннего обстрела российскими силовиками села Петропавловка Купянского района Харьковской области был ранен 60-летний мужчина и поврежден частный дом.

Война •   •  15416 просмотра
Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Луганщина: оккупанты обстреляли Невское зажигательными боеприпасами, выгорела часть леса

Российские оккупанты обстреляли поселок Невское на Луганщине зажигательными боеприпасами, в результате чего возник пожар, в котором частично сгорели лесные насаждения и сухая растительность.

Война •   •  14668 просмотра
Луганщина: оккупанты обстреляли Невское зажигательными боеприпасами, выгорела часть леса

"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Спасатели обнаружили тела матери, которая пыталась защитить своего 8-месячного ребенка в крепких объятиях после того, как российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Одессе, в результате которого погибло 10 человек.

Война •   •  15150 просмотра
"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек: из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Война •   •  16390 просмотра
Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца