Троє людей, які вважалися зниклими безвісти, вийшли на звʼязок: Кіпер про вчорашню атаку рф по Одесі

Внаслідок вчорашньої атаки рф по Одесі загинуло 10 осіб, поранень зазнали 18 осіб. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН

Троє людей, про яких ми думали, що вони під завалами, сьогодні звернулися до наших рятувальників і повідомили, що вони за тиждень до вчорашнього дня виїхали по своїм справам і не були на місці. Це, звичайно, позитив.