Троє людей, які вважалися зниклими безвісти, вийшли на звʼязок: Кіпер про вчорашню атаку рф по Одесі
Київ • УНН
Троє людей, які вважалися зниклими безвісти після російської атаки на Одесу, вийшли на зв'язок після того, як покинули цей район до інциденту.
Внаслідок вчорашньої атаки рф по Одесі загинуло 10 осіб, поранень зазнали 18 осіб. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН
Троє людей, про яких ми думали, що вони під завалами, сьогодні звернулися до наших рятувальників і повідомили, що вони за тиждень до вчорашнього дня виїхали по своїм справам і не були на місці. Це, звичайно, позитив.
Кіпер додав, що сьогодні в Одесі оголошено день жалоби
Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих.
Нагадаємо
Кількість загиблих в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі зросла до 10 людей. Ранком очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив що з-під завалів було витягнули ще одне мертве немовля.
Напередодні працівники ДСНС також деблокували з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
"Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину": В ДСНС показали як деблокують тіла в Одесі03.03.24, 10:21 • 30184 перегляди
Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.
Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.