"Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину": В ДСНС показали як деблокують тіла в Одесі
Київ • УНН
Рятувальники виявили тіла матері, яка намагалася захистити свою 8-місячну дитину в міцних обіймах після того, як російський безпілотник завдав удару по житловому будинку в Одесі, в результаті якого загинуло 10 осіб.
В ДСНС показали як рятувальники деблокують тіла з-під уламків житлового будинку, що в ніч на 2 березня був обстріляний росіянами. Фото з місця розбору завалів публікує УНН.
Одеса… Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах… Кількість загиблих зросла до 10.
Контекст
Кількість загиблих в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі зросла до 10 людей. Ранком очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив що з-під завалів було витягнули ще одне мертве немовля.
Напередодні працівники ДСНС також деблокували з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
Нагадаємо
Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.
Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.