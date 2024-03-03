"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

В ГСЧС показали как спасатели деблокируют тела из-под обломков жилого дома, который в ночь на 2 марта был обстрелян россиянами. Фото с места разбора завалов публикует УНН.

Одесса... Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь... Их нашли в крепких объятиях... Количество погибших возросло до 10. - рассказали в ГСЧС.

Контекст

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Напомним,

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.