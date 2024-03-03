"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тела матери, которая пыталась защитить своего 8-месячного ребенка в крепких объятиях после того, как российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Одессе, в результате которого погибло 10 человек.
В ГСЧС показали как спасатели деблокируют тела из-под обломков жилого дома, который в ночь на 2 марта был обстрелян россиянами. Фото с места разбора завалов публикует УНН.
Одесса... Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь... Их нашли в крепких объятиях... Количество погибших возросло до 10.
Контекст
Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.
Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
Напомним,
Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.
В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.
Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.
"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе
Спасатели обнаружили тела матери, которая пыталась защитить своего 8-месячного ребенка в крепких объятиях после того, как российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Одессе, в результате которого погибло 10 человек.
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