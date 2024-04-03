Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

В Киеве третий день подряд фиксируют метеорологические рекорды, свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Как указано, 2 апреля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда:

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 2,4°С.

Максимальная температура воздуха достигла 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4°С, а климатическую норму - на 9,9°С.

Также сообщается, что 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда