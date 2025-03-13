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Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 16596 просмотра

В течение суток зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил более 5200 обстрелов, ликвидировано 1200 оккупантов.

Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 13 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 12 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 98 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 150 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч двести обстрелов, в том числе 147 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2283 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодязи и Грековка.

Девять штурмов противника отбили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 - из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 управляемых авиабомбы", - сказано в сводке.

Потери врага за сутки: ликвидировано 1200 оккупантов и уничтожено 19 артсистем13.03.25, 07:39 • 21189 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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