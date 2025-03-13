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Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

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Протягом доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетні та 98 авіаційні удари, здійснив понад 5200 обстрілів, ліквідовано 1200 окупантів.

Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 13 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 12 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артелерійскі засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Дев’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 - із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 керованих авіабомби", - сказано у зведенні.

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем13.03.25, 07:39 • 21196 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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