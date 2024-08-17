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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трех украинцев подозревают в поджоге судов в хорватском городе Медулине

Трех украинцев подозревают в поджоге судов в хорватском городе Медулине

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 18:30  •  5565 просмотра

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Хорватская полиция предъявила подозрения трем гражданам Украины в поджоге судов в порту Медулин. Пожар уничтожил 22 судна и частично повредил 12, нанеся ущерб на сумму около 2 миллионов евро.

Хорватская полиция завершила расследование пожара в порту Медулин, произошедшего 14 мая этого года, и выдвинула подозрения трем гражданам Украины. Согласно сообщению полиции, 28-летний мужчина и двое 25-летних молодых людей обвиняются в совершении преступления, связанного с умышленным поджогом, приведшим к значительному ущербу. Об этом пишет газета vijesti, передает УНН.

Детали

По информации правоохранителей, подозреваемые прибыли в Хорватию из Польши, предварительно договорившись о поджоге. Около 3:40 ночи один из 25-летних подозреваемых проник в порт и поджег судно, принадлежавшее 65-летнему жителю Пулы, использовав бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар быстро распространился на другие суда, уничтожив 22 из них и частично повредив еще 12. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около двух миллионов евро.

Полиция сообщила, что подозреваемые сейчас находятся за пределами Хорватии, и на них была подана уголовная жалоба в соответствующий государственный прокурор. Расследование продолжается, и правоохранители продолжают активный поиск преступников.

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Лилия Подоляк

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