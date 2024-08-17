Трех украинцев подозревают в поджоге судов в хорватском городе Медулине
Киев • УНН
Хорватская полиция предъявила подозрения трем гражданам Украины в поджоге судов в порту Медулин. Пожар уничтожил 22 судна и частично повредил 12, нанеся ущерб на сумму около 2 миллионов евро.
Хорватская полиция завершила расследование пожара в порту Медулин, произошедшего 14 мая этого года, и выдвинула подозрения трем гражданам Украины. Согласно сообщению полиции, 28-летний мужчина и двое 25-летних молодых людей обвиняются в совершении преступления, связанного с умышленным поджогом, приведшим к значительному ущербу. Об этом пишет газета vijesti, передает УНН.
Детали
По информации правоохранителей, подозреваемые прибыли в Хорватию из Польши, предварительно договорившись о поджоге. Около 3:40 ночи один из 25-летних подозреваемых проник в порт и поджег судно, принадлежавшее 65-летнему жителю Пулы, использовав бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар быстро распространился на другие суда, уничтожив 22 из них и частично повредив еще 12. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около двух миллионов евро.
Полиция сообщила, что подозреваемые сейчас находятся за пределами Хорватии, и на них была подана уголовная жалоба в соответствующий государственный прокурор. Расследование продолжается, и правоохранители продолжают активный поиск преступников.
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