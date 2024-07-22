Пять человек были убиты вооруженным преступником в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, со ссылкой на хорватскую прессу сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр здравоохранения страны Вили Барош сообщил телеканалу N1, что в результате нападения пять человек получили ранения и были доставлены в больницы.

«Мы потрясены убийством пяти человек в доме престарелых Дарувар», - написал премьер-министр Андрей Пленкович на X.

Хорватские СМИ сообщили, что убийца, бывший ветеран войны 1973 года рождения, вошел в дом престарелых и начал стрелять. В сообщениях говорится, что он убил свою мать и еще четырех человек.

Сначала он сбежал с места происшествия, но позже был задержан полицией, сообщает портал N1.

Местная полиция сообщила в заявлении, что расследование продолжается, но не раскрыла никаких подробностей, сообщает N1.

Дарувар, расположенный в северо-западном регионе Хорватии, известен своими традициями виноделия.

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