Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
Киев • УНН
Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск
Силы обороны работают над тем, чтобы российским оккупантам было максимально дискомфортно подтягивать свои резервы на Херсонское направление. Украинские военные держат огневой контроль над трассой М-17 через Армянск, хоть и не абсолютный. Об этом журналисту УНН сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
На вопрос, есть ли у россиян комфортная возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, Гуменюк ответила: "Однозначно, мы не создаем комфортных возможностей оккупантам, наоборот работаем над тем, чтобы им было максимально дискомфортно".
Она сообщила, что тот милитари хаб, который россияне создали на Крымском полуострове - это действительно их запас, резерв, который позволяет им питаться и пополнять боеприпасы, технику и личный состав.
Но пути, которыми они могут это делать, к сожалению для них же фактически трансформированы. То, что можно было трактовать как логистические маршруты, максимально в тех условиях, в которых мы находимся, повреждено. Я имею в виду Чонгарский, Генический мосты, и те трассы, которые не могут использоваться в полном объеме. Также я имею в виду тот огневой контроль, который мы пытаемся установить на трассе М-17
Она отметила, что контроль не абсолютный, потому что трассу используют также для гражданских грузов.
"Он не абсолютный, потому что там используется трасса также для гражданского населения, для следования гражданских грузов, в том числе гуманитарных. Но, тем не менее, он находится под нашим огневым контролем", - сказала Гуменюк.
Дополнение
Гуменюк ранее сообщала, что наблюдается определенная активность на Крымском направлении, где формируются команды для усиления российских подразделений, которые есть на левом берегу Херсонской области, и после мощных потерь нуждаются в возобновлении живой силы и техники
Также Гуменюк заявляла, что единственной трассой, которой вс рф могут стало пользоваться, является трасса через Армянск - М-17: ее используют пунктиром, перемежая военные грузы, гражданским транспортом.
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.
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