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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 11:31  •  41614 просмотра

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Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск

Силы обороны работают над тем, чтобы российским оккупантам было максимально дискомфортно подтягивать свои резервы на Херсонское направление. Украинские военные держат огневой контроль над трассой М-17 через Армянск, хоть и не абсолютный. Об этом журналисту УНН сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

На вопрос, есть ли у россиян комфортная возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, Гуменюк ответила: "Однозначно, мы не создаем комфортных возможностей оккупантам, наоборот работаем над тем, чтобы им было максимально дискомфортно".

Она сообщила, что тот милитари хаб, который россияне создали на Крымском полуострове - это действительно их запас, резерв, который позволяет им питаться и пополнять боеприпасы, технику и личный состав.

Но пути, которыми они могут это делать, к сожалению для них же фактически трансформированы. То, что можно было трактовать как логистические маршруты, максимально в тех условиях, в которых мы находимся, повреждено. Я имею в виду Чонгарский, Генический мосты, и те трассы, которые не могут использоваться в полном объеме. Также я имею в виду тот огневой контроль, который мы пытаемся установить на трассе М-17

- рассказала Гуменюк.

Она отметила, что контроль не абсолютный, потому что трассу используют также для гражданских грузов.

"Он не абсолютный, потому что там используется трасса также для гражданского населения, для следования гражданских грузов, в том числе гуманитарных. Но, тем не менее, он находится под нашим огневым контролем", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк ранее сообщала, что наблюдается определенная активность на Крымском направлении, где формируются команды для усиления российских подразделений, которые есть на левом берегу Херсонской области, и после мощных потерь нуждаются в возобновлении живой силы и техники

Также Гуменюк заявляла, что единственной трассой, которой вс рф могут стало пользоваться, является трасса через Армянск - М-17: ее используют пунктиром, перемежая военные грузы, гражданским транспортом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Траса М-17 перебуває хоч і не під абсолютним, але вогневим контролем Сил оборони - Гуменюк
The M-17 highway is under not absolute but under fire control of the Defense Forces - Humeniuk
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