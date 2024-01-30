Траса М-17 перебуває хоч і не під абсолютним, але вогневим контролем Сил оборони - Гуменюк
Київ • УНН
Українські військові утримують хоч і не абсолютний, але вогневий контроль над трасою М-17 через Армянськ
Сили оборони працюють над тим, щоб російським окупантам було максимально дискомфортно підтягувати свої резерви на Херсонський напрямок. Українські військові тримають вогневий контроль над трасою М-17 через Армянськ, хоч і не абсолютний. Про це журналісту УНН повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
На запитання, чи є в росіян комфортна можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, Гуменюк відповіла: "Однозначно, ми не створюємо комфортних можливостей окупантам, навпаки працюємо над тим, щоб їм було максимально дискомфортно".
Вона повідомила, що той мілітарі хаб, який росіяни створили на Кримському півострові – це дійсно їх запас, резерв, який дозволяє їм живитися та поповнювати боєприпаси, техніку та особовий склад.
Але шляхи, якими вони можуть це робити, на жаль для них же фактично трансформовані. Те, що можна було трактувати як логістичні маршрути, максимально за тих умов, у яких ми перебуваємо, пошкоджено. Я маю на увазі Чонгарський, Генічеський мости, і ті траси, які не можуть використовуватися в повному обсязі. Також я маю на увазі той вогневий контроль, який ми намагаємося встановити на трасі М-17
Вона зауважила, що контроль не абсолютний, тому що трасу використовують також для цивільних вантажів.
"Він не абсолютний, тому що там використовується траса також для цивільного населення, для прямування цивільних вантажів, у тому числі гуманітарних. Але, тим не менше, він знаходиться під нашим вогневим контролем", - сказала Гуменюк.
Доповнення
Гуменюк раніше повідомляла, що спостерігається певна активність на Кримському напрямку, де формуються команди, для підсилення російських підрозділів, які є на лівому березі Херсонщини, й після потужних втрат потребують поновлення живої сили та техніки
Також Гуменюк заявляла, що єдиною трасою, якої зс рф можуть стало користуватися, є траса через Армянськ – М-17: її використовують пунктиром, перемежовуючи військові вантажі, цивільним транспортом.