Транзит российского газа через Украину в январе уменьшился на 57% - ОГТСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объемы транзита газа через Украину в январе 2022 года на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 году. Об этом информирует Оператор ГТС Украины, пишет УНН.
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"Транзит газа через Украину в январе 2022 года составил 1,6 млрд куб. м. Это на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года", - сообщили в ОГТСУ.
Детали
По данным Оператора, транзит в Словакию составил 1,04 млрд куб. м (-53% к январю 2021 года); в Молдову — 398 млн куб. м (+1,3%), в Польшу - 110 млн куб. м (-66%);
Сообщается также, что в январе 2022 года возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа (-24,6%).
"Среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению", - отметили в ОГТСУ.
Дополнение
1 февраля впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее импорт осуществляли только с помощью виртуального реверса. Как сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности на случай отсутствия транзита.
При этом 1 февраля впервые за долгое время "Газпром" начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину.
Однако, поставки газа в Европу, к примеру, по газопроводу "Ямал-Европа" вновь остановились после короткого восстановления.