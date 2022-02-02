Вперше за довгий час: "Газпром" почав нарощувати постачання газу до Європи, у тому числі через Україну

Деталі

Зазначається, що у тому, що стосується транзиту Україною, то це близько до максимального контрактного обсягу транзитних потужностей у 109 млн кубометрів. Це приблизно вдвічі більше за середнє прокачування за січень цього року.

Так, заявки на прокачування газу на день раніше - на 31 січня - становили 64,6 млн кубометрів. Таким чином, показник збільшився майже у 1,7 раза.

Це відбувається після того, як Росія з початку 2022 року різко скоротила транзит газу через Україну.

Також, за даними, оприлюдненими на платформі GSA Platform, "Газпром" вперше за 43 дні забронював у вівторок, 1 лютого, частину потужності трубопроводу "Ямал – Європа" для транзиту блакитного палива через Польщу.

За даними відомостями, 2 лютого через "Ямал - Європу" буде прокачано 12,53 млн кубометрів газу.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців.

Помітне зростання цін на газ у Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні від 250 до 300 доларів за тисячу кубометрів. Останніми днями літа вартість контракту з постачанням "на день вперед" перевищила 600 доларів, а на початку жовтня – стала понад 1000 доларів. У грудні котирування піднялися вдвічі, досягнувши історичного максимуму 2190 доларів. Таких високих цін за всю історію функціонування газових хабів, перший з яких – британський NBP – був створений у 1996 році, у Європі не було.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

24 січня "Газпром" заявив про "історично низький рівень" запасів газу в Україні та Європі

Довідково

Магістраль "Ямал – Європа" проходить територією Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Пропускна спроможність трубопроводу становить 33 млрд кубометрів на рік. Прокачування газу до Євросоюзу у прямому напрямку "Газпром" припинив 21 грудня через "ненадходження заявок з боку європейських споживачів".