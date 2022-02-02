Впервые за долгое время: "Газпром" начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину

Детали

Отмечается, что в том, что касается транзита Украиной, это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров. Это примерно вдвое больше средней прокачки за январь этого года.

Так, заявки на прокачку газа на день раньше - на 31 января - составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Это происходит после того, как Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину.

Также, по данным, обнародованным на платформе GSA Platform, "Газпром" впервые за 43 дня забронировал во вторник, 1 февраля, часть мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита голубого топлива через Польшу.

По данным сведениям, 2 февраля через "Ямал - Европу" будет прокачано 12,53 млн кубометров газа.

Дополнение

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев.

Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября – стала более 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув исторического максимума в 2190 долларов. Столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых – британский NBP – был создан в 1996 году, в Европе не было.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

24 января "Газпром" заявил об исторически низком уровне запасов газа в Украине и Европе

Справочно

Магистраль "Ямал - Европа" проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 млрд кубометров в год. Прокачку газа в Евросоюз в прямом направлении "Газпром" прекратил 21 декабря из-за "непоступления заявок со стороны европейских потребителей".