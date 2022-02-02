Постачання газу до Європи газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постачання природного газу з Польщі до Німеччини російським газопроводом "Ямал-Європа" повністю припинолось після попереднього відновлення, свідчать дані німецького мережевого оператора Gascade, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вранці було відновлено постачання газу з Польщі до Німеччини російським газопроводом "Ямал-Європа" після того, як у грудні його було переведено в реверсивний режим. "Газпром" забронював пропускну спроможність трубопроводу на 8 годин, починаючи з 21:00 за Грінвічем у вівторок, свідчать дані на платформі бронювання. "Газпром" не забронював місячну транзитну потужність трубопроводом на лютий.
Дані показали, що попередні потоки газу становлять лише 16 318 кВтг порівняно з 16,2 мільйонами кВтг, заброньованими "Газпромом" на щоденних торгах.
Приблизно за годину потоки знову скоротилися до нуля.
Очікувалося, що потоки газу в західному напрямку відновляться після того, як у вівторок російський газовий гігант "Газпром" забронював транзитні потужності, відновивши нормальні потоки після того, як у грудні реверсивний режим спричинив те, що ціни на газ у Європі досягли історичного максимуму.
Доповнення
Трубопровід "Ямал-Європа" зазвичай забезпечує близько шостої частини щорічного експорту газу з Росії до Європи та Туреччини. Він працює у зворотному напрямку з 21 грудня, коли європейські ціни на газ підскочили до рекордних 184,95 євро за МВтг.
Високі ціни перешкоджають покупкам спотових обсягів у Росії, оскільки покупці замість цього використовують газ, що зберігається в Європі, де рівні зберігання впали нижче середнього п'ятирічного значення.
Заявки на потужність для постачання в Словаччину з України через прикордонний пункт Вельке-Капушани російського газу до Європи, знизилися в середу після досягнення у вівторок свого піку в 2022 році.
Заявки були представлені на рівні 671 797 МВтг у порівнянні з переглянутим рівнем 850 143 МВтг у вівторок.