Постачання газу до Європи газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53704 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87722 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97493 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 125404 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132644 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115197 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133574 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167644 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179360 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215586 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205903 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278957 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73542 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50682 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69037 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278908 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205871 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302917 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421548 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18987 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69037 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102262 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139507 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164206 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Постачання газу до Європи газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення

Постачання газу до Європи газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постачання природного газу з Польщі до Німеччини російським газопроводом "Ямал-Європа" повністю припинолось після попереднього відновлення, свідчать дані німецького мережевого оператора Gascade, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вранці було відновлено постачання газу з Польщі до Німеччини російським газопроводом "Ямал-Європа" після того, як у грудні його було переведено в реверсивний режим. "Газпром" забронював пропускну спроможність трубопроводу на 8 годин, починаючи з 21:00 за Грінвічем у вівторок, свідчать дані на платформі бронювання. "Газпром" не забронював місячну транзитну потужність трубопроводом на лютий.

Дані показали, що попередні потоки газу становлять лише 16 318 кВтг порівняно з 16,2 мільйонами кВтг, заброньованими "Газпромом" на щоденних торгах.

Приблизно за годину потоки знову скоротилися до нуля.

Очікувалося, що потоки газу в західному напрямку відновляться після того, як у вівторок російський газовий гігант "Газпром" забронював транзитні потужності, відновивши нормальні потоки після того, як у грудні реверсивний режим спричинив те, що ціни на газ у Європі досягли історичного максимуму.

Доповнення

Трубопровід "Ямал-Європа" зазвичай забезпечує близько шостої частини щорічного експорту газу з Росії до Європи та Туреччини. Він працює у зворотному напрямку з 21 грудня, коли європейські ціни на газ підскочили до рекордних 184,95 євро за МВтг.

Високі ціни перешкоджають покупкам спотових обсягів у Росії, оскільки покупці замість цього використовують газ, що зберігається в Європі, де рівні зберігання впали нижче середнього п'ятирічного значення.

Заявки на потужність для постачання в Словаччину з України через прикордонний пункт Вельке-Капушани російського газу до Європи, знизилися в середу після досягнення у вівторок свого піку в 2022 році.

Заявки були представлені на рівні 671 797 МВтг у порівнянні з переглянутим рівнем 850 143 МВтг у вівторок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83