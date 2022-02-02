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Поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" снова остановились после короткого восстановления

Поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" снова остановились после короткого восстановления

Киев • УНН

 • 24138 просмотра

Киев. 2 Февраля. УНН.Поставки природного газа из Польши в Германию по российскому газопроводу "Ямал-Европа" полностью прекратились после предварительного восстановления, свидетельствуют данные немецкого сетевого оператораGascade,передаетУНН.

Детали

Сегодня утром быливозобновлены поставки газаиз Польши в Германию по российскому газопроводу "Ямал-Европа" после того, как в декабре он был переведен в реверсивный режим. "Газпром" забронировал пропускную способность трубопровода на 8 часов, начиная с 21:00 по Гринвичу во вторник, свидетельствуют данные на платформе бронирования. "Газпром" не забронировал месячную транзитную мощность по трубопроводу на февраль.

Данные показали, что предыдущие потоки газа составляют лишь 16 318 квтч по сравнению с 16,2 миллионами квтч, забронированными "Газпромом" на ежедневных торгах.

Примерно через час потоки снова сократились до нуля.

Ожидалось, что потоки газа в западном направлении возобновятся после того, как во вторник российский газовый гигант "Газпром" забронировал транзитные мощности, восстановив нормальные потоки после того, как в декабре реверсивный режим стал причиной того, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума.

Дополнение

Трубопровод "Ямал-Европа" обычно обеспечивает около шестой части ежегодного экспорта газа из России в Европу и Турцию. Он работает в обратном направлении с 21 декабря, когда европейскиецены на газ подскочилидо рекордных 184,95 евро за Мвтч.

Высокие цены препятствуют покупкам спотовых объемов в России, поскольку покупатели вместо этогоиспользуют газ, хранящийсяв Европе, где уровни хранения упали ниже среднего пятилетнего значения.

Заявки на мощность для поставки в Словакию из Украины через пограничный пункт Велке-Капушаны российского газа в Европу снизились в среду после достижения во вторник своего пика в 2022 году.

Заявки были представлены на уровне 671 797 Мвтч по сравнению с пересмотренным уровнем 850 143 Мвтч во вторник.

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