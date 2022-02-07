Транзит російського газу через Україну в січні зменшився на 57% - ОГТСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обсяги транзиту газу через Україну в січні 2022 року на 57% нижче обсягів за аналогічний період 2021 року. Про це інформує Оператор ГТС України, пише УНН.
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«Транзит газу через Україну в січні 2022 року склав 1,6 млрд куб. м. Це на 57% нижче обсягів за аналогічний період 2021 року», - повідомили в ОГТСУ.
Деталі
За даними Оператора, транзит до Словаччини склав 1,04 млрд куб. м (-53% до січня 2021 року); до Молдови — 398 млн куб. м (+1,3%), до Польщі — 110 млн куб. м (-66%);
Повідомляється також, що у січні 2022 цього року відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб. м газу (-24,6%).
«Середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 року. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинною транзитною угодою», - зазначили в ОГТСУ.
Доповнення
1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини до України. Раніше імпорт здійснювали лише за допомогою віртуального реверсу. Як повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну, зокрема на випадок відсутності транзиту.
При цьому 1 лютого вперше за довгий час "Газпром" почав нарощувати постачання газу до Європи, у тому числі через Україну.
Однак, постачання газу до Європи, до прикладу, газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення.