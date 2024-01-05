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Трампа обвиняют в получении миллионов от других стран

Трампа обвиняют в получении миллионов от других стран

Киев • УНН

 • 35379 просмотра

Фирмы Трампа получили $7,8 млн от 20 стран во время его президентства, нарушая Конституцию США; Китай возглавил список с $5,5 млн.

Предприятия Дональда Трампа во время его пребывания на посту президента США получили 7,8 миллиона долларов от иностранных организаций из 20 стран. Об этом говорится в докладе конгрессменов-демократов, который был опубликован в четверг, 4 января, сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что крупнейшим плательщиком оказался Китай, из которого президент Трамп получил 5,5 млн долларов. В документе утверждается, что такие выплаты нарушают положение Конституции США, которое прямо запрещает федеральным чиновникам, в том числе президенту, принимать деньги или подарки от иностранных представителей без разрешения на то Конгресса.

Верховный суд США, до которого в конце концов дошли дебаты, так и не дал окончательного решения, а в 2021 году судьи вообще заявили, что дело больше не актуально, поскольку Трамп уже не является президентом. Однако демократы с судом не согласились.

Эти выплаты были осуществлены, когда эти правительства продвигали конкретные цели внешней политики с администрацией Трампа и даже иногда с самим президентом Трампом, и поскольку они требовали от Соединенных Штатов конкретных действий для продвижения своих собственных целей национальной политики

сказано в докладе.

В частности Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один из крупнейших банков Китая, арендовал офис в Trump Tower во время президентства Трампа.

Когда в течение первого года пребывания Трампа у власти, США ввели санкции против ICBC и еще нескольких китайских банков из-за поддержки последними северокорейской ядерной программы, члены Республиканской партии призвали Трампа осуществить максимальное давление на эти банки.

Однако Трамп, подчеркивается в докладе, остался глухим и не предпринял никаких действий, которые задели бы одного из крупнейших арендаторов офисов в Trump Tower.

Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization11.12.23, 05:25 • 92819 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика

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