Трампа звинувачують в отриманні мільонів від інших країн
Київ • УНН
Фірми Трампа отримали $7,8 млн від 20 країн під час його президентства, порушуючи Конституцію США; Китай очолив список з $5,5 млн.
Підприємства Дональда Трампа під час його перебування на посаді президента США отримали 7,8 мільйона доларів від іноземних організацій з 20 країнах. Про це йдеться у доповіді конгресменів-демократів, яка була опублікована у четвер, 4 січня, повідомляє The Washington Post, передає УНН.
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Зазначається, що найбільшим платником виявився Китай, з якого президент Трамп отримав 5,5 млн доларів. У документі стверджується, що такі виплати порушують положення Конституції США, яке прямо забороняє федеральним чиновникам, у тому числі президенту, приймати гроші або подарунки від іноземних представників без дозволу на то Конгресу.
Верховний суд США, до якого врешті дійшли дебати, так і не дав кінцевого рішення, а у 2021 році судді взагалі заявили, що справа більше не актуальна, оскільки Трамп вже не є президентом. Однак демократи із судом не погодилися.
Ці виплати були здійснені, коли ці уряди просували конкретні цілі зовнішньої політики з адміністрацією Трампа і навіть іноді з самим президентом Трампом, і оскільки вони вимагали від Сполучених Штатів конкретних дій для просування своїх власних цілей національної політики
Зокрема Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один з найбільших банків Китаю, орендував офіс у Trump Tower під час президентства Трампа.
Коли протягом першого року перебування Трампа при владі, США впровадили санкції проти ICBC та ще кількох китайських банків через підтримку останніми північнокорейської ядерної програми, члени Республіканської партії закликали Трампа здійснити максимальний тиск на ці банки.
Однак Трамп, підкреслюється у доповіді, залишився глухим та не вчинив жодних дій, які зачепили б одного з найбільших орендарів офісів у Trump Tower.
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