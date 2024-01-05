Трампа звинувачують в отриманні мільонів від інших країн

Підприємства Дональда Трампа під час його перебування на посаді президента США отримали 7,8 мільйона доларів від іноземних організацій з 20 країнах. Про це йдеться у доповіді конгресменів-демократів, яка була опублікована у четвер, 4 січня, повідомляє The Washington Post, передає УНН.

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Зазначається, що найбільшим платником виявився Китай, з якого президент Трамп отримав 5,5 млн доларів. У документі стверджується, що такі виплати порушують положення Конституції США, яке прямо забороняє федеральним чиновникам, у тому числі президенту, приймати гроші або подарунки від іноземних представників без дозволу на то Конгресу.

Верховний суд США, до якого врешті дійшли дебати, так і не дав кінцевого рішення, а у 2021 році судді взагалі заявили, що справа більше не актуальна, оскільки Трамп вже не є президентом. Однак демократи із судом не погодилися.

Ці виплати були здійснені, коли ці уряди просували конкретні цілі зовнішньої політики з адміністрацією Трампа і навіть іноді з самим президентом Трампом, і оскільки вони вимагали від Сполучених Штатів конкретних дій для просування своїх власних цілей національної політики