Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization

Бывший президент США Дональд Трамп решил больше не давать показания в суде по делу о мошенничестве по оценке активов Trump Organization, сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Ожидалось, что Трамп выступит в суде в Нью-Йорке в понедельник, 11 декабря. Однако в воскресенье он объявил, что больше не будет появляться там.

Я уже дал все возможные показания. Мне больше нечего сказать, кроме того, что это полное вмешательство в выборы и охота на ведьм. Я не буду давать показаний в понедельник

написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Контекст

Иск против Трампа о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора, компания Трампа завышала стоимость активов, чтобы получить более выгодные кредиты.

Если Трамп будет признан виновным, ему придется заплатить штраф, который может составить не менее $250 млн. Он также лишится лицензии на ведение бизнеса в Нью-Йорке.

Напомним

Недавно Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США 2024 года планирует отомстить тем, кто его критиковал, подчинить Минюст, а также развернуть Вооруженные силы в день инаугурации для подавления возможных беспорядков.