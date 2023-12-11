Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization
Киев • УНН
Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, назвав это вмешательством в выборы и охотой на ведьм. В деле утверждается, что его компания завышала стоимость активов для обеспечения кредитов.
Бывший президент США Дональд Трамп решил больше не давать показания в суде по делу о мошенничестве по оценке активов Trump Organization, сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Ожидалось, что Трамп выступит в суде в Нью-Йорке в понедельник, 11 декабря. Однако в воскресенье он объявил, что больше не будет появляться там.
Я уже дал все возможные показания. Мне больше нечего сказать, кроме того, что это полное вмешательство в выборы и охота на ведьм. Я не буду давать показаний в понедельник
Контекст
Иск против Трампа о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора, компания Трампа завышала стоимость активов, чтобы получить более выгодные кредиты.
Если Трамп будет признан виновным, ему придется заплатить штраф, который может составить не менее $250 млн. Он также лишится лицензии на ведение бизнеса в Нью-Йорке.
Напомним
Недавно Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США 2024 года планирует отомстить тем, кто его критиковал, подчинить Минюст, а также развернуть Вооруженные силы в день инаугурации для подавления возможных беспорядков.
Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization
Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, назвав это вмешательством в выборы и охотой на ведьм. В деле утверждается, что его компания завышала стоимость активов для обеспечения кредитов.
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