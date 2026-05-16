Трамп заявил, что США разрешили трем китайским танкерам пройти через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в начале недели разрешили трем китайским танкерам с иранской нефтью пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

По словам Трампа, решение было принято еще до его визита в Китай и переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. В интервью Fox News американский президент заявил, что танкеры смогли пройти водным путем "потому что мы позволили этому случиться".

Иран ранее фактически ограничил обычное судоходство через Ормузский пролив, заявив, что суда должны платить транзитный сбор. В ответ США усилили блокировку иранских портов на фоне конфликта вокруг судоходства и экспорта нефти.

Трамп заявил, что Си предлагал "помощь" с Ираном

Иранские государственные СМИ сообщали, что с вечера среды через Ормузский пролив прошли около 30 судов, среди которых как минимум один китайский танкер. По данным Тегерана, движение происходило "с разрешения Ирана".

Заявления Трампа прозвучали после его возвращения из Китая, где одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином была ситуация вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

